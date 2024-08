Auto fuhr in Lokal – viele Einsatzkräfte vor Ort

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist seit dem späten Sonntagabend am Mittersiller Stadtplatz im Einsatz. Ein Auto in ein Lokal gekracht. Offenbar war das Lokal voll besetzt. Das Rote Kreuz bestätigte um 22 Uhr zumindest eine verletzte Person. Man geht derzeit aber von mehreren Verletzten aus.