„Da tat jedes Match für den Kopf gut“

Schon am Montag ging es zu ihrer Partnerin nach Tirol, wo die gebürtige Salzburgerin Handler-Hollaus viele Beach-Akzente in Innsbruck setzt und jetzt das erste Training mit der früheren Weltklassespielerin Sara Montagnolli wartet. „Wichtige Tipps gab es schon, wir versuchen sie ins Boot zu holen“, sagt Kastenberger. Die am 11. August bei der PSVBG auch in die Hallen-Vorbereitung einsteigt. „Ich hab Ferien, fahre noch zweigleisig“, sagt die Außenangreiferin aus Purgstall (NÖ), die im SMS Seekirchen unterrichtet.