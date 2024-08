57-jähriger Vergewaltiger in Florida hingerichtet

Frau an Baum gefesselt

Cole war im Dezember 1995 zum Tode verurteilt worden, nachdem das Gericht ihn für schuldig befunden hatte, im Februar 1994 einen 18-jährigen College-Studenten im Ocala National Forest ermordet zu haben. Der Student zeltete dort mit seiner Schwester, die von Cole vergewaltigt wurde. Er hatte sie an einen Baum gefesselt, doch sie konnte sich am nächsten Tag befreien. Ein Komplize von Cole wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.