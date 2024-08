Männer in den USA mit Giftspritze hingerichtet

In den USA wurde in diesem Jahr damit insgesamt zwölf Menschen hingerichtet. Die Hinrichtung Burtons war die dritte im Bundesstaat Texas. 23 US-Bundesstaaten haben die Todesstrafe abgeschafft, in sechs weiteren gilt ein sogenannten Moratorium, die Strafe wird also nicht vollstreckt. Die Europäische Union kritisierte die beiden Hinrichtungen.