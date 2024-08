In den Gefängniszellen fliegen öfters die Fäuste

Entlastung des Personals gefordert

SPÖ-Klubobmann Roland Fürst nimmt Justizministerin Alma Zadić (Grüne) in die Pflicht: „Seit Jahren ist die Lage kritisch. Passiert ist zu wenig.“ Gefordert wird eine Entlastung der Justizwache. Fürst kündigt einen SPÖ-Antrag im Landtag am 19. September an. Der Berufsstand der Justizwache müsse attraktiver werden. Bundesweit seien von den 3300 Planstellen 150 bis 190 unbesetzt. „Viele Beschäftigte sind in Teilzeit.“ Der Bedarf wächst: Auf eine Million Österreicher kommen bereits 1000 Gefangene.