Eine Frau mit Sinn für fürstliche Nächstenliebe

Ein Konzert für den guten Zweck

Um für sie Spenden zu lukrieren, lädt Ottrubay am 26. Juni um 17.30 Uhr zu einem Benefizkonzert in die Evangelische Kirche in Eisenstadt. „Heuer feiert der Verein sein zehnjähriges Bestehen. Wir arbeiten mittlerweile mit zwölf Projektpartnern zusammen und konnten mit den 1,5 Millionen Euro, die wir in der vergangenen Dekade eingenommen haben, viele Verbesserungen im Alltag der Kinder vornehmen. Das meiste Geld fließt in Bildung, sportliche Aktivitäten und Gesundheitsvorsorge. Aber auch mit Sachspenden wie 80 Laptops, 550 Schultaschen, Kleidung, Lebensmitteln und Stipendien konnten wir den Buben und Mädchen schon Freude bereiten“, sagt Ottrubay.