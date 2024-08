Zum Schulstart die Hausaufgaben gemacht

Am Montag ist es so weit: Dann werden mehr als 200.000 Schüler im weiten Land wieder die Schulbank drücken. Unterrichtet werden sie von etwa 23.000 Pädagogen. „Wir können alle Stunden in den Schulen besetzen, wir können nicht nur, wir haben schon“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Wir haben über die Ferien unsere Hausaufgaben gemacht und sind gut vorbereitet“, hält Bildungsdirektor Karl Fritthum fest.