Zukunft beginnt jetzt: Mehr Geld für Forschung

Forschung mit Schwerpunkten

„Wir fördern das Forschen mit klaren Schwerpunkten und die Bevölkerung soll an der Wissenschaft Anteil nehmen und Anteil haben“, so Landesvize Stephan Pernkopf. Um auch künftig mit gutem Beispiel voranzuschreiten, wurde nun eine eigene Stiftungsprofessur für Künstliche Intelligenz (KI) ausgeschrieben. Damit werde an einer heimischen Hochschule ein Schwerpunkt gesetzt, mitsamt dem zugehörigem Personal. „Es geht um Sicherheit durch Forschung und Vorsprung durch Wissenschaft. Die KI bringt große Chancen und - etwa im Gesundheitsbereich - großen Nutzen“, betont Pernkopf.