Zeugnis für 200.000 Schüler in Niederösterreich

Mit einem klaren Plädoyer für die Matura begann Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gestern ihre alljährliche Schulschlussbilanz in St. Pölten. Gerade die beachtlichen Erfolge der Absolventen würden das hohe Niveau der höheren Schulen belegen: „Darum dürften wir diesen Meilenstein in der Bildungskarriere keinesfalls abschaffen!“ Wie berichtet, schlossen 99,3 Prozent der Gymnasiasten im Land die schriftliche Reifeprüfung positiv ab, die Werte für die Fächer Englisch und Mathematik rangieren hauchdünn dahinter. Insgesamt traten in Niederösterreich heuer 7300 Schüler zur Matura an.