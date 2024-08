Brennpunkt Asyl-Krise: Was jetzt passieren muss

Das Ruanda-Modell soll Asylzahlen eindämmen

Was versteht man unter dem Ruanda-Modell? Hier werden Asylverfahren in Drittstaaten wie Ruanda ausgelagert. Auch Flüchtlinge, die in Europa aufgegriffen werden, sollen konsequent nach Ruanda gebracht werden. „Es muss sinnlos werden, in die Boote zu steigen“, erklärt Knaus das Ziel.