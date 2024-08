Hitze: Die „Sommerfrische“ wird wieder beliebter

Schon Kaiser Franz Josef I. zog es im Sommer raus aus der Stadt in kühlere Gefilde, in die Kaiservilla in Bad Ischl (Oberösterreich). Angesichts der Hitze tun es ihm mittlerweile immer mehr Leute gleich: „Eine echte Renaissance erlebt die klassische österreichische Sommerfrische“, weiß Eva Buzzi, Geschäftsführerin der Rail Tours Touristik GmbH und Präsidentin des Österreichischen Reiseverbands (ÖRV).