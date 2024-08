Österreich bleibt das Sommerwetter weiter erhalten

Zum Wochenstart setzt sich das Sommerwetter fort. Nur im Westen werden ab Mittag die Quellwolken immer mächtiger und bis zum Abend ist vor allem in Tirol, in Vorarlberg, in Osttirol und Salzburg sowie auch in weiten Teilen Ober- und Niederösterreichs und in der westlichen Steiermark mit Regenschauern und Gewittern zu rechnen. Sonnig und trocken bleibt es im äußersten Osten und Süden. Die Temperaturen bleiben in etwa gleich.