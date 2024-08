Von Musik über Märkte bis hin zu viel Miteinander

Am Wochenende wird ein buntes Potpourri an Veranstaltungen geboten. Das Geigenfest in Bad Goisern und der Atterseepokal sind die besten Anlaufstellen für Musikfans. Liebhaber von Kunst und Handwerk sind am Marktplatz in Weyer an der richtigen Stelle. Sportlich Aktive kommen auch nicht zu kurz: Der Rieder Stadtlauf sowie das Benefiz-Radeln in Neukirchen am Walde freuen sich auf Teilnehmer jeden Alters!