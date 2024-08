Mit Motorsäge geköpft: War es mörderisches Spiel?

Was ist in der Nacht auf den 18. August in der kleinen Gemeinde Terenten geschehen? Geschockte Touristen fanden den 24-jährigen Einheimischen auf der Wieseralm ausgeblutet in seinem Mitsubishi. Im Hals klaffte eine tiefe Wunde, die Polizei gab wenig später bekannt, dass die Leiche beinahe enthauptet war. Wenige Meter daneben lag eine Motorsäge.