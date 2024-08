Südtiroler (24) mit Kettensäge fast enthauptet

Begräbnis unter großer Anteilnahme

Der in der Ortschaft Terenten beliebte Chef einer Schuhplattler-Gruppe wurde mittlerweile beigesetzt unter großer Anteilnahme der Gemeinde. „Aaron war ein fröhlicher junger Mann und sehr aktiv in den Vereinen des Dorfes. In einem Ort mit 1800 Einwohnern kennt jeder jeden“, so beschreibt Reinhold Weger, der Bürgermeister von Terenten, den Verstorbenen. Sein Tod bleibt jedenfalls rätselhaft.