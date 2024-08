Koks und Cannabis: Drogen als Familien-Business

Vom FBI überwacht

Bestellt bei einem Lieferanten in Montenegro. „Versteckt haben sie die Drogen bewusst an Orten, die nicht mit ihnen in Zusammenhang standen“, erläutert Staatsanwältin Marina Murko. Etwa in Kabeltrassen von Tiefgaragen oder Kaminschächten unbewohnter Häuser. Kommuniziert wurde rein über Kryptomessengerdienste, die glücklicherweise das FBI überwachte.