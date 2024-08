Mundl-Flasche statt Plastik im Tal der Gesetzlosen

Großkonzerne nutzen Mikroplastik

Besonders viel Wert legt er auf einen großen Unterschied zu Brauunion und Co. „Unser Bier ist 100 Prozent Natur! Nach Wasser, Gerste, Hopfen und Hefe endet die Zutatenliste. Die Großen nutzen aber auch Mikroplastik, damit ihr Bier klarer wird. Damit werden Gerbstoffe und andere Partikel gebunden“, so Habich. Das Mikroplastik wird zwar wieder entfernt, aber laut Studie habe man in einigen Bieren Rückstände gefunden.