„Wir bilden den Gegenpol zu den Großkonzernen!“

Wenn die Bierproduktion von „Villacher“ und in weiterer Folge auch „Schleppe“ in die Steiermark verlagert wird, bleibt die Privatbrauerei in Hirt als einziger großer Platzhirsch übrig. Urkundlich wurde die „Taverne in Hirt“ erstmals im Jahr 1270 erwähnt – und seit mehr als 530 Jahren kann die Besitzfolge einer der letzten großen privaten Brauereien in Österreich lückenlos nachgewiesen werden.