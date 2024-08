Romanze mit Johnny Depp? Das sagt Jenna Ortega

Seit ihrer Rolle in „Wednesday“ gilt Jenna Ortega als eine der begehrtesten Jungstars in Hollywood. Was auch bedeutet, dass es immer wieder Spekulationen um ihr Liebesleben gibt. Jetzt äußerte sich die 21-Jährige zum ersten Mal über das ihrer Meinung nach „verrückteste Gerücht“, was je über sie im Umlauf war: ihre angebliche Geheim-Romanze mit Johnny Depp.