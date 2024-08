Schock für Patient: OP-Termin erst in zwei Jahren

„Da habe ich es dann mit der Angst zu tun bekommen.“ Das sagt Herr Heidegger (Name geändert) nach seinen bitteren Erfahrungen an der Innsbrucker Klinik für Chirurgie. „Wie kann es sein, dass mir Ärzte dringend zu einer Operation raten, ich aber keinen Termin bekomme? Was ist nur los in unserem Gesundheitssystem?“