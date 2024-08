Geisel (52) von Armee aus Gazastreifen befreit

Er wurde für Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht, sagte Regierungssprecher David Mencer. Seine Familie sei informiert worden. Bei der Geisel handelt es sich um den 52-jährigen Kaid Farhan Alkadi, der am 7. Oktober von der Palästinenserorganisation Hamas entführt und in den Gazastreifen geschleppt wurde.