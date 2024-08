TV-Duelle als Quotenhit: „Man will sich empören“

Dass TV-Duelle große Auswirkungen auch abseits des Bildschirms haben können, konnte man zuletzt im US-Wahlkampf verfolgen, wo Joe Biden nach seinem desaströsen Auftritt sogar seine Kandidatur niederlegen musste. Politologe Peter Filzmaier erklärt, warum TV-Konfrontationen so entscheidend sind: „Es ist das Format mit der größten Reichweite. Aber sehr wichtig ist auch die Vor- und Nachberichterstattung, die sogenannte Echo-Politik. Durch Medienberichte und Social Media erreicht das Gesagte auch jene, die es nicht gesehen haben.“ Doch wer wird durch die TV-Duelle, die in den kommenden Wochen auch in Österreich den Wahlkampf dominieren werden, überhaupt beeinflusst? Filzmaier: „Es geht um vorherige Nichtwähler und um Unentschlossene. Es können insgesamt bis zu 25 Prozent sein, die in den Duellen nach Orientierung suchen. Die Politiker diskutieren daher nur zum Schein miteinander, in Wahrheit reden sie mit den Zuschauern.“