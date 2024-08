Olympische Spiele bescherten ORF Millionenpublikum

Die Olympischen Spiele in Paris haben dem ORF ein Millionenpublikum beschert. Etwas mehr als 4,9 Millionen Zuseherinnen und Zuseher verfolgten die Bewerbe zumindest kurz (weitester Seherkreis), was einem Marktanteil von 65 Prozent entspricht. Quotenhighlight war das 100-Meter-Finale der Herren am 4. August, das im Schnitt 737.000 Sportfans (31 Prozent Marktanteil) sahen, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Montag mitteilte.