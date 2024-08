Camper-Szene zieht in Düsseldorf alle Register

Pössl: Auch der Marktführer bei den Kastenwagen dringt in die höherpreisigen Segmente vor und präsentiert als Top-Neuheit seinen ersten Camper-Van auf Mercedes-Sprinter-Basis mit Allradantrieb. Er wird in verschiedenen Sitzkonfigurationen auch als Zwei- und Dreisitzer angeboten und fällt mit seinem Mini-Slide-out auf der Fahrerseite in Höhe des hinteren Quer-Doppelbetts auf. Auf diese Weise ergibt sich auch in dem schmalen Sprinter eine Bettlänge von 2,08 Metern. Ab rund 100.000 Euro (in Deutschland) wird der Allradler als Pössl Roadstar X oder bei der Tochtermarke als Clever Aventuro 600 angeboten.