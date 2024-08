Wer ist Pawel Durow – und wieso ist er inhaftiert?

Durow und sein Bruder Nikolai wurden 1984 und 1980 in Leningrad, das heute wieder St. Petersburg heißt, in eine Wissenschaftlerfamilie geboren. Der Vater, Sprachwissenschaftler, arbeitete und lebte mit der Familie zeitweise in Italien, die Söhne erhielten ihre Ausbildung in St. Petersburg – und zeigten früh große Begabungen. Nikolai gewann Goldmedaillen auf internationalen Mathematik-Olympiaden und wurde zum Programmierer, Pawel entschied sich nach seiner Ausbildung an der Universität St. Petersburg für das Unternehmertum und gründete 2006 das „Russen-Facebook“ VKontakte (VK). Rasch galt er als „russischer Zuckerberg“ – aber in Russland hielt es ihn nicht lang.