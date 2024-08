Keine Einigung bei Gaza-Gesprächen in Kairo

USA bemühen sich um Waffenstillstand

Die USA zeigten sich erneut besorgt über eine mögliche Eskalation des Nahostkonflikts. Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, warnte bei einer Pressekonferenz in Hallifax vor einem „größeren Krieg“ in der Region. Die Vereinigten Staaten seien daher weiterhin aktiv an Bemühungen um ein Waffenstillstandsabkommen für den Gazastreifen beteiligt. Sullivan bestätigte zudem, dass die US-Regierung in ständigem Kontakt mit Israel stehe, insbesondere hinsichtlich der aktuellen Spannungen mit der Hisbollah im Libanon.