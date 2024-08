Pkw-Lenker fährt Fußgänger an und flüchtet

Am Sonntagnachmittag gegen 16.50 Uhr war der Fußgänger in Dornbirn auf der Kehlerstraße in Richtung Eisengasse unterwegs. Bei der Kreuzung mit der Widagasse querte der 22-Jährige die Fahrbahn, dabei wurde er von einem auf der Kehlerstraße in Richtung Sutterlüty-Markt fahrenden grauen Pkw erfasst und unbestimmten Grades verletzt.