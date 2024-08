Kickls Aussagen sorgen bundesweit für Entrüstung

Babler: „FPÖ zerstört Kreisky-Errungenschaften.“

Nicht nur in Salzburg ist man empört. Auf Kickls Aussage zu seinen politischen Idolen aus den 1970er-Jahren (Kreisky) reagiert sogar SPÖ-Boss Andreas Babler: „Die FPÖ kann in der eigenen Partei keine Vorbilder haben. Denn wenn die FPÖ in einer Regierung ist, macht sie sich an die Zerstörung der Errungenschaften, die wir einem Kreisky zu verdanken haben. Wie man beim Zerschlagen des Gesundheitssystems sieht.“