Gesundheitlicher Zwischenfall löste Unfall aus

Von einem gesundheitlichen Zwischenfall eines 84-jährigen Autolenkers, der zu einem Unfall führte, spricht die Salzburger Polizei. Der Mann war am Montag in der Stadt Salzburg zunächst in das Heck des Pkw einer 79-Jährigen und anschließend frontal in das Fahrzeug eines 44-Jährigen gekracht.