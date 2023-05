Haslauer: „Das Problem der FPÖ ist Kickl“

„Man braucht nicht lange herumzureden: Das Problem der FPÖ ist Kickl mit seiner herabwürdigenden Tonalität“, sagt Haslauer im „Krone“-Interview mit Conny Bischofberger. Zwar schiene es in Oberösterreich mit Manfred Haimbuchner „im Großen und Ganzen zu funktionieren. Was nichts daran ändert, dass der Auftritt von Herrn Kickl in Linz einfach unglaublich war, eigentlich grenzwertig.“ Kickl hatte auf gewohnte Art mit der Regierung und den politischen Mitbewerbern abgerechnet.