Ex-Geschäftsführer von ÖVP-Klub wird Landeamtschef

Als Leiter des Salzburger Landesdienstes wird Moser künftig neben dem Amt der Landesregierung als Hilfsapparat der Salzburger Landesregierung auch die Bezirkshauptmannschaften Hallein, Salzburg-Umgebung, St. Johann im Pongau, Tamsweg und Zell am See, das Landesverwaltungsgericht (in Nachfolge des Unabhängigen Verwaltungssenates) sowie zahlreiche Sonderbehörden, wie etwa das Landesabgabenamt und die Agrarbehörden, anführen.