1000 Alkotests in und ums Electric Love Festival

Insgesamt besuchten an die 180.000 Personen am vergangenen Wochenende das Electric Love Festival. Bei verkehrspolizeilichen Schwerpunktkontrollen durch die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten erfolgten rund 1000 Alkotests, an die 200 Suchtmittelvortests und 78 Anzeigen nach verkehrsrechtlichen Bestimmungen an die zuständigen Behörden.