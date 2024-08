Pflege für Naturdenkmal in Neusiedl am See

Trockenrasen sind vom Aussterben bedroht. Deshalb wurde das Gebiet um die Tabor Ruine in Neusiedl am See 2023 auch zum Naturdenkmal ernannt. Damit diese „Magerstandorte“ nicht verbuschen, sind Pflegemaßnahmen nötig. Organisiert werden diese von der Gemeinde Neusiedl am See in Abstimmung mit dem Referat für Arten- und Lebensraumschutz des Landes Burgenland.