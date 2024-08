Heimwerker geriet mit seiner Hand in Kreissäge

Dabei geriet er in einem Moment der Unaufmerksamkeit mit seiner linken Hand ins rotierende Sägeblatt. Mit fatalen Folgen: Das Sägeblatt schnitt sich bis weit in den Handballen und hinterließ eine klaffende Wunde. Nachdem ihn ein First Responder des Roten Kreuzes noch am Unfallort erstversorgt hatte, wurde der Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 8 ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.