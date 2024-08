Von Pferd gestürzt: Frau bei Reitunfall verletzt

Folgenschwerer Reitunfall am Samstagnachmittag in Tirol. Ein Pferd trat am Ufer des Walchsees (Bezirk Kufstein) in sumpfiges Gebiet und verlor das Gleichgewicht. Die 22-jährige Reiterin wurde dabei abgeworfen und musste in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.