„As hirbschtalat“

„Du kannst schauen, wenn es in der dritten Augustwoche auch nur einen Tag lang regnet, wirst du am anderen Morgen die ersten gelben Blätter an der Buche sehen“, pflegte mein Vater zu sagen und deutete dabei auf einen alten, windschief gewachsenen Baum im Mischwald unterhalb unseres Hauses. Tatsächlich kam es so. Während die Laubbäume noch ihr sommerlich grünes Blattkleid trugen, und das noch lange, fingen an der besagten Buche die Blätter an zu welken. Dabei waren es nur drei oder vier Blätter an dem riesigen Baum. Aber die hatten sich tatsächlich in ein leuchtendes Gelb verwandelt. Wie im Handumdrehen waren die Wiesen am Morgen nicht mehr trocken, sondern nass. Dunst lag über dem Rheintal, und die eine oder andere Nebelschwade nistete sich, wenn noch nicht hartnäckig, unten im Tal ein. Es war die Luft, der Äther, ja das ganze Atmosphärische, das sich von einem Tag auf den anderen verändert hatte.