40 Kilometer auf dem harten Weg zum Berufssoldaten

Dass man beim Bundesheer Rucksäcke in einer Reihe ausrichten muss, dass es eine richtige Art gibt, seine Kappe zu tragen und eine vorgeschriebene Tasche, in der man sein Essen verstaut, das werde ich in den nächsten zwei Tagen noch merken. Zuerst lerne ich aber, dass man hier in einer Reihe geht und nicht sofort Fragen stellt. Die Kaderanwärter Florian, Marius, Philipp und Truppkommandantin Zoe wollen ihre Prüfung mit einer möglichst guten Zeit bestehen und nicht von mir aufgehalten werden.