Wilder Fahrgast prügelte auf Buslenker ein

„Ich will nach St. Pölten und dieser Wi* nimmt mich nicht mit!“ Wutentbrannt reagierte ein Mann, der Donnerstag gegen 10.30 Uhr auf dem Hauptplatz in Oberwart in den Linienbus B01 Richtung Pinkafeld einsteigen wollte. Der Fahrgast – er wirkte alkoholisiert – hatte behauptet, ein gültiges Ticket auf dem Handy vorweisen zu können, doch der Akku sei leer und müsse erst aufgeladen werden.