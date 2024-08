Arlbergpass nach Unwettern wieder passierbar

Eine Woche nach den verheerenden Unwettern kann die Arlbergpassstraße am Freitagabend um 18 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Schäden sind allerdings noch lange nicht behoben: Etliche Leitschienen, Bankette und Entwässerungsanlagen müssen wiederhergestellt werden, zudem gilt es die Geschiebebecken weiter auszuräumen – diese Arbeiten dürften wohl noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Der Verkehr soll in dieser Phase zwar nicht mehr wesentlich beeinträchtigt sein, kurzfristige Anhaltungen inklusive längerer Wartezeiten sind jedoch keineswegs auszuschließen.