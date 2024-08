Maduros Wahlsieg in Venezuela bestätigt

Sperre der Plattform X

Maduro hatte daher kürzlich per Dekret eine zehntägige Sperre des Kurznachrichtendiensts X veranlasst. Die UNO-Ermittlungskommission warnte ebnenfalls in sozialen Medien, dass sowohl der Oberste Gerichtshof als auch die Wahlbehörde weder unabhängig noch unparteiisch seien. Beide würden von der Regierungspartei geleitet. Auch die EU erkennt den Wahlsieg Maduros nicht an.