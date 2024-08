Massive Ernteausfälle: Klimawandel schlägt hart zu

Brennpunkt Oberösterreich: Dort schlug die Natur in Vöcklabruck, Grieskirchen, Schärding, Wels-Land und Braunau am Inn zurück. In nur zwei Hageltagen rund um den 10. Juli mussten die Bauern drei Millionen Euro Einbußen hinnehmen. Wie berichtet, blieben auch die Wiener Winzer nicht verschont. Schwerer Hagel zertrümmerte in Rieden am Nussberg Trauben im Wert von 500.000 Euro. Ausgestanden ist das noch lange nicht. Denn beispielsweise die Hagelsaison dauert bis Mitte September.