Kanzler verspricht mehr Geld für Unwetter-Opfer

Enorme Schäden haben heftige Unwetter in den vergangenen Tagen in Niederösterreich angerichtet. Auch in der Nacht zum Montag kamen die Einsatzkräfte in weiten Teilen Niederösterreichs nicht zur Ruhe. Abermals zogen heftige Gewitter über das Land – besonders betroffen war erneut die Region um Hollabrunn: Die Stadt versank zum zweiten Mal binnen weniger Tage in den Wassermassen.