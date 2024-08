Gewessler: „Verschmutzung muss ihren Preis haben“

Die Treibhausgas-Emissionen sind in Österreich im Vorjahr um 6,4 Prozent gesunken. Für Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist das ein Zeichen dafür, dass „grüne Klimaschutzpolitik wirkt“. Viele Menschen hätten einen Beitrag dazu geleistet, sagte sie am Donnerstagabend in der „ZiB 2“.