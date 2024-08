Wochenendwetter startet sonnig, danach Kaltfront

Am Sonntag geht der Badespaß schließlich zu Ende: Von Westen erfasst eine Kaltfront das Land. In der Osthälfte und im Süden ist es zwar meist bis in den Nachmittag hinein sonnig, von Vorarlberg bis Oberösterreich sind aber bereits am Vormittag örtlich Regenschauer und Gewitter möglich. Am Nachmittag und Abend werden sie von Westen häufiger und breiten sich nach Osten aus.