Urgestein über ÖVP: „Das verursacht Sodbrennen“

Dickhäutig muss er wohl gewesen sein, der Sölder Talbürgermeister und Ex-Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf, sonst hätte er sich wohl nicht so lange in der Politik halten können. Doch im 39. Jahr der Mitgliedschaft bei der ÖVP ist offenbar auch die dickste Haut zu dünn. Ausschlaggebender Moment: Das „Zammhauen der GemNova, das nicht notwendig gewesen wäre“, und das „Wegschauen von Partei- und Weggefährten“ haben nun Schöpfs Liebe zur ÖVP den Garaus gemacht. „Jetzt geht’s auch um Selbstachtung“, übt er sich in psychologischer Analyse.