Blauer Arbeitnehmer-Chef wechselt zu Geza Molnar

Harsche Kritik an Landespartei

Mit dem Wechsel zur „Initiative Geza Molnar“ tritt er aus der FPÖ aus – was ihm mittlerweile nicht schwerfalle. Die FPÖ Burgenland sei zu einem „Wahlverein und Familienbetrieb verkommen. Mandate werden im immer selben Kreis ,ausgeschnapst’ und Einigkeit herrscht vor allem auch dabei, eigene Verwandtschaft und engstes persönliches Umfeld in unseren Büros mit teuren Verträgen zu versorgen“, so der scheidende Freiheitliche. Der personelle Aderlass der letzten Jahre sei gigantisch gewesen, mittlerweile gebe es niemanden mehr, der sich für die Partei einen „Haxen“ ausreiße.