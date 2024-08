Muss man heute eine Matura haben?

Eine Mutter aus meinem Freundeskreis lernt mehrere Nachmittage pro Woche mit ihrem gymnasialen Sohn Mathematik. Denn alle seine Nachhilfelehrer haben das Handtuch geschmissen. Der Junge hasst das Fach. Mathe war, ist und bleibt ihm fremd für alle Zeiten. Und er wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch nach seiner Schulzeit nicht viel mehr arithmetisches Wissen brauchen als das kleine Einmaleins, so wie die meisten von uns und auch jene, die Matura haben. Gleichungssysteme mit drei Variablen aber, die harmonische Reihe, ja selbst die Kurvendiskussion (es sei denn, sie bezieht sich auf das andere Geschlecht) werden ihm schon mit zwanzig wieder so fremd sein wie vor kurzem noch mit zehn. So weit, so normal und alltäglich.