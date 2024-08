Ein Pickerl für die Rostlaube

Auf der Hebebühne der Prüfhalle offenbart sich wenig später das ganze Rostdrama am Unterboden, wie etwa einer durchgerosteten Hinterachse. Deutliche Worte findet der Christian Wolf in Bezug auf die Aussagen des Angeklagten und den tatsächlichen Zustand des Wagens: „Nicht einmal, wenn ich das Fahrzeug in Salzsäure lege, können derartige Durchrostungen innerhalb von drei Monaten passieren.“ Kurz darauf spricht die vorsitzende Richterin den Angeklagten schuldig im Sinne der Anklage und verhängt über ihn eine teilbedingte Geldstrafe in Höhe von 10.400 Euro. Weil der Mann unbescholten ist, wird ihm der Gewerbeschein nicht aberkannt.