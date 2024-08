Dutzende Wege für Wanderer sind zurzeit gesperrt

Die Naturgewalten vermiesen Touristen und Bergliebhabern den Spaß. Denn: Allein in Zell am See sind nach den Unwettern vom Wochenende 15 Wanderwege geschlossen. „30 von insgesamt 120 Kilometer Wanderwege sind hier bei uns in Zell aufgrund der Unwetterschäden zurzeit gesperrt“, weiß Bürgermeister Andreas Wimmreuter. Und er betont dabei: „Die eifrigen Mitarbeiter vom Wirtschaftshof, die ohnehin zurzeit im Dauereinsatz sind, werden so rasch wie möglich diese Wege wieder instand setzen.“