Nur 280 Euro Pension für Dschungel-Star Kader Loth

Neben Auftritten wie im „Legenden“-Dschungel, der derzeit auf RTL+ läuft, investiere sie in ihre Privatpension und habe auch mehrere Versicherungen abgeschlossen, berichtete sie der deutschen Zeitung. Auch über einen Immobilien-Kauf denke sie nach, so Loth. „Aber ich habe absolut Respekt vor dem Alter – auch in finanzieller Hinsicht.“